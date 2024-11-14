Новогодний парк в «Екатеринбург-Экспо» начнет работать с 29 декабря

В Екатеринбурге «ЭкспоЕлка» будет работать с 29 декабря по 8 января. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в «Екатеринбург-Экспо» разместятся более 60 различных аттракционов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным регионального правительства, в парк можно будет доехать на бесплатных автобусах. Они будут ходить от метро «Ботаническая» до «Экспо» и обратно.

Напомним, в Екатеринбурге впервые на площади 1905 года расположится каток. Его площадь составит 3,3 тыс. кв. м. Торжественное открытие назначено на 21 декабря: планируется, что на площадке пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В этом году ледовый городок с 27 декабря откроется в Историческом сквере.

Полина Хабарова