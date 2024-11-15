Чем известен кандидат на пост главы Минюста США Мэтт Гейц

Мэттью Луис Гейц родился 7 мая 1982 года в Холливуде (Флорида, США). В 2003 году получил степень бакалавра в области междисциплинарных наук в Университете штата Флорида, в 2007-м — доктора права в Юридической школе Уильяма и Мэри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angela Weiss / AFP Фото: Angela Weiss / AFP

В 2008 году был принят в Коллегию адвокатов Флориды. Работал в юридической фирме Keefe, Anchors & Gordon. В 2010 году был избран в Палату представителей Флориды, переизбирался в 2012 и 2014 годах. В 2016-м избрался в нижнюю палату Конгресса США.

В 2018 году был главным советником Рона Десантиса в ходе его кампании на выборах губернатора Флориды. Голосовал за выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В 2021 и 2023 годах становился соавтором проектов импичмента президента США Джо Байдена. Неоднократно выступал против выделения военной помощи Украине.

В 2008 году был арестован за вождение в нетрезвом виде, но позже обвинения были сняты. В 2020 году против Мэтта Гейца было начато расследование по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В феврале 2023 года Минюст отказался от предъявления обвинений конгрессмену. В октябре 2021 года был отстранен от юридической практики за неуплату гонораров, но позже его статус был восстановлен. Бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон в своих мемуарах обвиняла Гейцв в сексуальных домогательствах, политик обвинения отрицал.

Состоит в комитетах Палаты представителей по вооруженным силам, бюджету и вопросам судопроизводства.