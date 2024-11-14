Банки Казахстана увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

Осенью 2024 года банки Казахстана значительно увеличили сроки проведения платежей для российского бизнеса, пишет РБК со ссылкой на представителей транспортных компаний и профильных юристов. По словам собеседников, казахстанские банки начали требовать все больше информации и документов о компаниях, участвующих в денежных операциях.

К ноябрю среднее время обработки платежа между Россией и Казахстаном выросло на 24% относительно июля текущего года, рассказал газете финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. В некоторых случаях срок проведения платежа может достигать двух месяцев, отметил эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также подтвердил увеличение сроков проведения платежей с казахстанскими банками. По его словам, срок может варьироваться от нескольких недель до двух месяцев. По мнению эксперта, чем сложнее и крупнее трансакция, тем больше времени потребуется на ее обработку. «Казахстан, соседствуя с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится минимизировать риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями»,— считает юрист.

Ситуация с обработкой платежей ухудшилась примерно три недели назад, сообщила основатель Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, сейчас минимальный срок проведения операций составляет семь-десять дней, но может достигать и одного месяца. Она также подтвердила, что казахстанские банки усилили комплаенс и запрашивают документы, свидетельствующие, что товар не относится к санкционным.

Проблемы с расчетами у российского бизнеса с партнерами начались в конце 2023 года. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета санкций против России. В частности, в декабре 2023 года китайские банки из-за угрозы вторичных санкций ужесточили свой подход к платежам из России. В июне Минфин США расширил перечень антироссийских санкций. Ограничения коснулись, в частности, десятков китайских поставщиков. По информации Reuters на конец августа 2024 года, из-за проблем с проведением платежей между РФ и КНР в банках зависли трансакции общим объемом в десятки миллиардов юаней.