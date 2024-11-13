Жене бывшего главы Сочи Янине Копайгородской запросили домашний арест

Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте в качестве меры пресечения для жены бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпоже Копайгородской, которую задержали 12 ноября, вменяют присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что супруга экс-мэра является соучастницей в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сочи», задержанная вину не признала и расценила свое задержание как попытку оказать психологическое давление на ее мужа. Суд 14 ноября рассмотрит возможность продлить Алексею Копайгородскому арест.

Ранее адвокат задержанной Елизавета Меткина заявляла, что обвинение в отношении Янины Копайгородской, которое она категорически отвергает, ничем не отличается от обвинения в отношении ее супруга. Также защита обращает внимание на тот факт, что у жены бывшего главы Сочи пятеро детей, в том числе трое маленьких. На допрос фигурантку вызывали официально через армейское руководство.

Вячеслав Рыжков