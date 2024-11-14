13 ноября в Казани водители сбили трех пешеходов

В Казани 13 ноября зафиксировали 167 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водители города сбили трех пешеходов. Одно из ДТП произошло из-за нарушения дистанции бокового интервала. Второй пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Третьего человека сбил автомобиль при езде задним ходом.

Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что еще у трех водителей не было прав. В отделы полиции доставили четырех участников дорожного движения по подозрению в совершении преступления.

Вчера в Казани на ул. Танковая автомобиль «Мазда» врезался в столб, который после этого упал на двигавшуюся сзади машину «Приора». Произошла авария контактной сети троллейбусов. Из-за аварии ввели временные ограничения движения.

Диана Соловьёва