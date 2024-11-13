В Казани на улице Танковой машина врезалась в столб, повреждена контактная сеть

В Казани от Танкового оврага в сторону ул. Мавлютова автомобиль въехал в опору контактной сети. В результате упал столб и повредилась контактная сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани на ул. Танковая машина врезалась в столб, повреждена контактная сеть Фото: Пресс-служба Метроэлектротранса В Казани на ул. Танковая машина врезалась в столб, повреждена контактная сеть Фото: Пресс-служба Метроэлектротранса Следующая фотография 1 / 2 В Казани на ул. Танковая машина врезалась в столб, повреждена контактная сеть Фото: Пресс-служба Метроэлектротранса В Казани на ул. Танковая машина врезалась в столб, повреждена контактная сеть Фото: Пресс-служба Метроэлектротранса

Упавший столб перегородил проезжую часть. Из-за аварии контактной сети троллейбусы №8, 9, 12 временно перенаправили по маршрутам №3, 5, 6.

На месте работают аварийные службы Метроэлектротранса. Пресс-служба предприятия просит заранее планировать свой маршрут в связи с аварией.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Казани, автомобиль «Мазда» врезался в столб. Опора упала на двигавшуюся машину «Приора». Пострадавших нет. Для движения свободна только одна полоса. Из-за аварии вводится временное ограничение движения. Водители могут воспользоваться объездами через ул. Даурскую и Аметьевская Магистраль.

UPD: в пресс-службе Метроэлектротранса рассказали, что троллейбусное движение планируют восстановить в 20:30 из-за большого объема работ на участке.

Диана Соловьёва