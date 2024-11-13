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Екатеринбургская школьная столовая вошла в топ-3 лучших в России

Столовая школы № 163 Екатеринбурга заняла 3 место в IV всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая», сообщили в пресс-службе городской администрации. Организатором школьного питания в столовой является ООО «Аппетит».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В школе № 163 применяются различные формы работы в школьной столовой. В реализуемом проекте "Кухня народов мира" акцент сделан на национальную кухню народов России»,— рассказали в мэрии. В столовой дети могут через QR-код выбрать блюдо из меню девяти кухонь мира (казахской, белорусской, корейской, грузинской, узбекской, прибалтийской, молдавской, татарской и армянской) и написать отзыв.

По данным портала E1.ru, в школе учатся почти 1,4 тыс. детей. Из них организованно в столовой питаются 800 человек.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в 97% школ Свердловской области находят нарушения при организации питания. В основном нарушения возникают из-за человеческого фактора: не соблюдаются правила личной гигиены и мытья посуды. Кроме того, нарушаются сроки хранения пищевых продуктов.

Виталий Красиков

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