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В 97% школ Свердловской области находят нарушения при организации питания

Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания

Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 97% проверяемых школ и в 87% детских садов выявляются нарушения при организации питания»,— отметила госпожа Моисеева. По ее словам, в основном, нарушения возникают из-за человеческого фактора: не соблюдаются правила личной гигиены и мытья посуды. Кроме того, нарушаются сроки хранения пищевых продуктов, с ошибками заполняется сопроводительная документация.

Наталья Моисеева добавила, что школам выдаются предписания по исправлению нарушений, большинство из которых устраняются в ходе проверки.

Глава отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования регионального министерства образования Дмитрий Шиловских подчеркнул, что ежегодно правительство Свердловской области выделяет 200 млн руб. на обновление оборудования в школьных столовых. По его словам, все школы региона обеспечены пароконвектоматами.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на обеспечение горячего питания школьников Свердловской области в новом учебном году направили 8 млрд руб. Его получили около 530 тыс. учеников.

Анастасия Таначева

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