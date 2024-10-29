В 97% школ Свердловской области находят нарушения при организации питания

Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Почти во всех школах Свердловской области выявляются нарушения при организации горячего питания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 97% проверяемых школ и в 87% детских садов выявляются нарушения при организации питания»,— отметила госпожа Моисеева. По ее словам, в основном, нарушения возникают из-за человеческого фактора: не соблюдаются правила личной гигиены и мытья посуды. Кроме того, нарушаются сроки хранения пищевых продуктов, с ошибками заполняется сопроводительная документация.

Наталья Моисеева добавила, что школам выдаются предписания по исправлению нарушений, большинство из которых устраняются в ходе проверки.

Глава отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования регионального министерства образования Дмитрий Шиловских подчеркнул, что ежегодно правительство Свердловской области выделяет 200 млн руб. на обновление оборудования в школьных столовых. По его словам, все школы региона обеспечены пароконвектоматами.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на обеспечение горячего питания школьников Свердловской области в новом учебном году направили 8 млрд руб. Его получили около 530 тыс. учеников.

Анастасия Таначева