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Коммерсантъ FM
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В Чувашии почти вдвое могут сократить сроки получения регионального маткапитала

В Чувашии на заседании правительства был одобрен проект изменений в региональный закон о маткапитале. Изменения предполагают сокращение сроков получения средств и увеличение их размера с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Проект изменений позволит значительно ускорить процесс получения материнского капитала. Согласно предложенным поправкам, порядок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами будет определяться не законом, а нормативным актом, утвержденным правительством Чувашии. Это позволит значительно сократить сроки получения помощи.

Кроме того, стало известно, что с 1 января 2025 года размер регионального маткапитала увеличится со 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Анар Зейналов

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