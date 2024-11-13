В Чувашии почти вдвое могут сократить сроки получения регионального маткапитала

В Чувашии на заседании правительства был одобрен проект изменений в региональный закон о маткапитале. Изменения предполагают сокращение сроков получения средств и увеличение их размера с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Проект изменений позволит значительно ускорить процесс получения материнского капитала. Согласно предложенным поправкам, порядок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами будет определяться не законом, а нормативным актом, утвержденным правительством Чувашии. Это позволит значительно сократить сроки получения помощи.

Кроме того, стало известно, что с 1 января 2025 года размер регионального маткапитала увеличится со 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Анар Зейналов