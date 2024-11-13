Шлеменко и Токов подписали контракты на реванш на турнире RCC 21 в Екатеринбурге

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов подписали контракты на бой-реванш на турнире RCC 21, который пройдет 14 декабря в Екатеринбурге. Они станут хедлайнерами турнира, сообщила пресс-служба RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шлеменко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Шлеменко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прошлый поединок между бойцами прошел на турнире Bellator 208 в 2018 году. Тогда Анатолий Токов победил единогласным решением судей.

Александру Шлеменко 40 лет. У него 65 побед, 15 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 34-летнего Анатолия Токова — 31 победа и три поражения.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Магомед Курбанов проведет бой с Асланбеком Козаевым на турнире RCC Boxing Promotions. Десятираундовый поединок пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 30 ноября.

Виталий Красиков