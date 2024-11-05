Курбанов проведет бой с Козаевым на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге

Магомед Курбанов проведет бой с Асланбеком Козаевым на турнире RCC Boxing Promotions. Десятираундовый поединок пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 30 ноября, сообщили в пресс-службе RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Магомед Курбанов является экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) и седьмым номером рейтинга WBA (Всемирная боксерская ассоциация). У него 25 побед (13 нокаутом) и одно поражение. У Асланбека Козаева 35 побед (девять нокаутом), три поражения и одна ничья.

Напомним, ранее в Екатеринбурге Рахим Мидаев победил Романа Подругина решением судей в главном бою турнира RCC Intro 34. Поединок прошел в дисциплине ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) в полулегком весе (до 65,8 кг).

Виталий Красиков