Feduk и Slava Marlow в Korston, книжный фестиваль «Тау фест» и Дни китайского кино

Где слушать музыку

14 ноября в ГБКЗ имени Сайдашева пройдет музыкальный фестиваль «Жёлтый аист», посвященный году культуры России и Китая. На сцене выступят музыканты из Китайской Народной Республики, а также оркестр «Татарика» под управлением Рината Халитова. В программу включены инструментальные сочинения русских и китайских композиторов, фрагменты из балетов «Жёлтый аист» и «Иакинф», оперы «Сын мандарина» и современных китайских опер. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

15 ноября в музыкальном пространстве выступит Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Концерт состоится в рамках большого осеннего тура по России с новым альбомом Bolshie Kurtki. Начнется выступление в 20:00, билеты стоят от 2500 руб. (16+)

16 ноября в 18:00 в театре им. Камала ежегодный концерт оркестра театра им. Камала. В программе: произведения композиторов разных эпох, русских, зарубежных и татарских классиков, а также современных татарстанских композиторов. Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

17 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит квартет «Сулико», который на протяжении двадцатилетнего творческого пути продолжает лучшие традиции легендарных грузинских коллективов. В программе концерта «О чем поют грузины» зрители услышат песни из репертуара ВИА «Орэра», песни грузинских, российских и советских авторов, которые давно вошли в золотой фонд эстрады: «Арго», «Три года ты мне снилась», «Любимые глаза» и др. Начало в 17:00, билеты стоят от 1700 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит квартет «Сулико»

Фото: Группа в ВК: «Ансамбль «СУЛИКО«» 17 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит квартет «Сулико»

Фото: Группа в ВК: «Ансамбль «СУЛИКО«»

17 ноября в театре имени Тинчурина камерный оркестр театра имени Тинчурина под управлением главного дирижёра театра, лауреата Республиканской премии им. Джалиля Ильяса Камала исполнит шедевры татарской классической музыки. Ключевое направление тематического концерта — возрождение и популяризация произведений великого татарского композитора Салиха Сайдашева. Начало в 17:00, билеты стоят от 400 руб. (6+)

18 ноября в КРК «Пирамида» первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое симфоническое рок-шоу «Планета людей». Музыканты исполнят 20 рок-композиций, шоу дополнят фантастические костюмы, гипнотический видеоряд и магическая игра света. Программа начнется в 19:00, стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18 ноября в КРК «Пирамида» первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое симфоническое рок-шоу «Планета людей»

Фото: Группа в ВК: CONCORD ORCHESTRA 18 ноября в КРК «Пирамида» первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое симфоническое рок-шоу «Планета людей»

Фото: Группа в ВК: CONCORD ORCHESTRA

19 ноября в концертном зале Korston пройдет музыкальный фестиваль Bazzar Fest, хедлайнерами которого станут Feduk, Slava Marlow, Biicla и еще один артист, имя которого пока не раскрывается. Начало в 19:00, стоимость билетов начинается от 2700 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

14 ноября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Показы пройдут в 19:00 и 21:30. Стоимость билета — 2500 руб. (18+)

15 ноября в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «л.у.р.н.и.с.т.» о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Полина, Алиса и Марина давно дружат. Вместе проводят лето, учатся и делятся секретами. Но теперь на горизонте появилась первая любовь. Истории трёх героинь показывают, как заканчивается детство. Стоимость билета — 500 руб. (12+)

16 ноября на театральной площадке MON пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный мир, что дает зрителю возможность не перечитать, а прожить книгу вместе с её реальными героями. Начало в 19:00, билеты стоят от 800 руб. (18+)

17 ноября в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд». История про переезд Илы и ее тётушки Наллы, в которой появятся говорящие звери, летающие рыбы, одна потерянная тень и один волшебный кит. Сказка учит не бояться новых мест, городов и событий, рассказывает про дружбу и про настоящее волшебство. Начало в 11:00, билет стоит 500 руб. (3+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 ноября в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд»

17 ноября в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд»



17 ноября в КЦ «Сайдаш» покажут постановку самого скандального романа Владимира Набокова о безумной любви, всепоглощающей страсти, которая затмевает разум и превращает человека в зверя. Спектакль «Лолита навсегда» позиционируется как не скучный пересказ великого российского классика, а энергичная постановка с пластикой и современной хореографией. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

19 ноября в театре имени Камала пройдет показ спектакля «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

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Какие спортивные события посетить

На предстоящей неделе в рамках регулярного Чемпионата КХЛ в «Татнефть-арене» пройдут сразу три матча с участием хоккейного клуба «Ак Барс». 15, 17 и 20 ноября соперниками казанской команды выступят СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) и нижнекамский «Нефтехимик». Стоимость билетов — от 1600 руб.

В «Баскет-холле» продолжаются баскетбольные матчи Единой лиги ВТБ. 17 ноября казанский клуб «Уникс» сыграет домашний матч против команды из Красноярска «Енисей». Начнется он в 14:00, билеты стоят от 290 руб.

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Что смотреть в кино

14 ноября в прокат выходит семейная комедия «Манюня: приключения в деревне». Манюня, Наринэ и Каринка отправляются на летние каникулы в деревню к бабушке. По наводке местных мальчишек они обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок. (6+)

В этот же день в прокат выходит триллер «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, которая призвана проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. (18+)

Еще одна кинопремьера «Мсье Азнавур» посвящена личности Шарля Азнавуре — легендарного французского шансонье, композитора и поэта. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом. (16+)

14 и 15 ноября в Казани в кинотеатре «Мир» пройдут показы в рамках Дней китайского кино. В программе: мелодрама «Я люблю тебя!», криминальный триллер «Бесконечное путешествие», спортивная драма «Китайский пинг-понг: отпор из тупика», комедийная драма «Живешь только раз». Фильмы отмечены наградами на международных кинофестивалях и позволяют российским зрителям ближе познакомиться с современным китайским кинематографом.

С 15 ноября в кинотеатре «Киномакс-IMAX» начнут показывать фильм «Конформист» режиссера Бернардо Бертолуччи. Фильм был снят в 1971 году и отреставрирован в 2022-м. По сюжету доктор Марчелло Клеричи получает от фашистских властей приказ отправиться во Францию, чтобы организовать ликвидацию итальянского профессора-антифашиста. Фильм будет показываться на языке оригинала с субтитрами. (18+)

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Чем заняться еще

До 15 ноября в Казани проходит Второй Международный российско-китайский форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В рамках деловой программы форума в «Казань Экспо» пройдут дискуссии и пленарные заседания. 15 ноября на этой площадке «Коммерсантъ» проведет сессию «Драйверы внешней торговли России с Китаем: новые возможности и барьеры» с участием экспертов Максима Кузнецова, Георгия Данелия, Харви Яна, Юрия Клюшенкова, Аиды Демьяновой и Светланы Старцевой. Начало сессии в 10:00, необходима регистрация. Культурная программа форума будет состоять из более 30 уникальных событий: выставка Coffee Tea Cacao Expo, Дни китайского кино в «Мире», межмузейная выставка «Китайские коллекции музеев России» и многое другое.

16 и 17 ноября в КЦ «Московский» в парке имени Урицкого пройдет семейный книжный фестиваль «Тау фест». В программе больше 50 событий — ярмарка детских книг, встречи с писателями и художниками, мастер-классы, лекции, квизы и кинопоказы. Среди гостей фестиваля — актриса Нонна Гришаева, писательница Наринэ Абгарян, художник-иллюстратор Илья Олейников и многие другие. Программа продлится оба дня с 11:00 до 19:00. Вход на события по бесплатной регистрации.

16 и 17 ноября в Казанском цирке можно будет увидеть шоу «Эхо Азии» — межнациональную программу с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии. Они представят уникальные номера, отражающие самобытность национальных цирков. Стоимость билетов — от 700 руб.

17 ноября в казанском Stand Up Club пройдет стендап-концерт Лёши Соловьева — опытного комика, участника проектов «Стендап комики», «Книжный клуб», «Разгоны» и другие. Начало выступления в 18:00, билеты стоят от 700 руб. В этот же день в 20:30 на площадке клуба состоится поэтический слэм, где поэты Казани представят авторские стихотворения. Определять лучших из них будут зрители. Билеты на событие можно купить за 300 руб. (18+)

С 18 по 24 ноября музей «Гараж» проведет неделю издательской программы в Центре современной культуры «Смена». В эти дни в книжных магазинах на Бурхана Шахиди и в Национальной библиотеке РТ появятся специальные полки и выкладки с книгами издательской программы «Гаража» со скидками. Кроме того, 18 ноября в Центре современной культуры пройдет лекция-презентация книги «„Зритель, будь активен!“. Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы». Начало в 19:00, вход на событие по бесплатной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 18 по 24 ноября музей «Гараж» проведет неделю издательской программы в Центре современной культуры «Смена»

Фото: Группа в ВК: Центр современной культуры «Смена» С 18 по 24 ноября музей «Гараж» проведет неделю издательской программы в Центре современной культуры «Смена»

Фото: Группа в ВК: Центр современной культуры «Смена»

Гузель Ахметгалиева

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