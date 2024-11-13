В Сочи завершают реконструкцию разрушенного после шторма моста

Завершается реконструкция мостового перехода через ручей на автомобильной дороге между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш в Сочи. Реконструкция осуществляется в рамках заключенного министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края государственного контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края

«В результате выпадения обильных осадков на территории Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края мост был полностью разрушен. На сегодняшний день на объекте выполнены все основные работы в рамках реконструкции мостового сооружения»,— рассказали в региональном минтрансе.

Специалисты завершают работы по устройству металлической защитой решетки водоотводного лотка.

«Ъ-Сочи» писал, что на новой трассе между Джубгой и Сочи хотят сократить количество тоннелей. Также разработчики прорабатывают варианты расширения проекта и создания скоростной магистрали.

Вячеслав Рыжков