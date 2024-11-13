Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи завершают реконструкцию разрушенного после шторма моста

Завершается реконструкция мостового перехода через ручей на автомобильной дороге между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш в Сочи. Реконструкция осуществляется в рамках заключенного министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края государственного контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края

Фото: пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края

«В результате выпадения обильных осадков на территории Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края мост был полностью разрушен. На сегодняшний день на объекте выполнены все основные работы в рамках реконструкции мостового сооружения»,— рассказали в региональном минтрансе.

Специалисты завершают работы по устройству металлической защитой решетки водоотводного лотка.

«Ъ-Сочи» писал, что на новой трассе между Джубгой и Сочи хотят сократить количество тоннелей. Также разработчики прорабатывают варианты расширения проекта и создания скоростной магистрали.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...