Хуснуллин назвал методы борьбы с пробками на дорогах

Автомобилизация россиян к концу десятилетия вырастет в полтора раза, поэтому проблема пробок в городах будет усугубляться, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для решения проблемы пробок необходимо развивать общественный транспорт и парковочные места, а также сферу такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас есть новый нацпроект по обновлению общественного транспорта. Он подразумевает, что в каждом городе мы создадим интеллектуальную транспортную систему управления общественным транспортом, что мы соединим все виды общественного транспорта в одну систему»,— рассказал господин Хуснуллин во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).

В настоящий момент, сообщил вице-премьер, Россия сравнялась со многими государствами мира по числу автомобилей на душу населения. При этом ожидается, что до 2030 года автомобилизация и мобильность россиян вырастет в полтора раза, уточнил он. Поэтому власти должны в два раза снизить количество аварий на дорогах. «А это достигается в том числе за счет улучшения дорог и развития общественного транспорта»,— добавил вице-премьер.

По информации ГИБДД, за девять месяцев текущего года количество ДТП с пострадавшими сократились на 1,6% относительного того же периода прошлого года. Всего в стране зафиксировано 96,3 тыс. аварий. Количество погибших в ДТП увеличилось на 0,6%, до 10,4 тыс., число раненых сократилось на 2,5%, до 120 тыс.

О ситуации на авторынке России — в публикации «Ъ» «Авторынок съезжает с пика».