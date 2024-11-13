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Умер последний глава комсомола Владимир Зюкин

Последний секретарь Центрального комитета ВЛКСМ, высшего органа советского комсомола, Владимир Зюкин умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщил предпоследний секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко у себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Владимир Зюкин в 1990 году

Владимир Зюкин в 1990 году

Фото: 83127 11.04.1990 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин. Птицын / РИА Новости

Владимир Зюкин в 1990 году

Фото: 83127 11.04.1990 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин. Птицын / РИА Новости

Владимир Зюкин родился 11 мая 1954 года в городе Березники в Пермской области. В 1976-м он окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик. На следующий год он вступил в КПСС. С 1978 года стал работать в комсомоле. В 1980-х был секретарем Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.

Первым секретарем ЦК ВЛКСМ он стал в апреле 1990 года. В сентябре 1991-го он распустил всесоюзную комсомольскую организацию. Вместе с ней прекратила существование и всесоюзная пионерская организация. Последний съезд ВЛКСМ пикетировали несогласные с секретарем участники молодежного движения «Коммунистическая инициатива».

После распада СССР господин Зюкин возглавил фонд международного молодежного сотрудничества и брокерскую компанию «Крэйтон кэпитал». С 2003 года он был президентом ООО «Пилот менеджмент».

Фотогалерея

Комсомольцы в политике и бизнесе

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В 1972–1977 годах спикер Совета федерации Валентина Матвиенко была заведующей отделом, секретарем и первым секретарем Петроградского райкома ВЛКСМ. В 1977-1984 годах — вторым, а затем первым секретарем Ленинградского областного комитета организации. В 1984 году перешла на работу в Красногвардейский райком КПСС

В 1972–1977 годах спикер Совета федерации Валентина Матвиенко была заведующей отделом, секретарем и первым секретарем Петроградского райкома ВЛКСМ. В 1977-1984 годах — вторым, а затем первым секретарем Ленинградского областного комитета организации. В 1984 году перешла на работу в Красногвардейский райком КПСС

Фото: Павел Маркин / Интерпресс / ТАСС

В 1978 году председатель совета директоров ОСК и бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко был инструктором Невского райкома ВЛКСМ, но с 1979 года начал работать в органах госбезопасности

В 1978 году председатель совета директоров ОСК и бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко был инструктором Невского райкома ВЛКСМ, но с 1979 года начал работать в органах госбезопасности

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

В 1986–1987 годах бывший председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) был заместителем секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы. В 1987 году организовал при нем Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи и до 1989 года был его директором

В 1986–1987 годах бывший председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) был заместителем секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы. В 1987 году организовал при нем Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи и до 1989 года был его директором

Фото: Из личного архива

С 1986 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко работал мастером на судостроительном заводе «Красное Сормово». В это время он был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, а затем его избрали секретарем Горьковского обкома

С 1986 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко работал мастером на судостроительном заводе «Красное Сормово». В это время он был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, а затем его избрали секретарем Горьковского обкома

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 1989 году владелец ОНЭКСИМа Михаил Прохоров закончил отделение международных экономических отношений Московского финансового института, где был членом бюро ВЛКСМ. Перед самым выпуском будущий бизнесмен вступил в КПСС

В 1989 году владелец ОНЭКСИМа Михаил Прохоров закончил отделение международных экономических отношений Московского финансового института, где был членом бюро ВЛКСМ. Перед самым выпуском будущий бизнесмен вступил в КПСС

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Экс-сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель был членом BЛKCM в 1951-1966 годах, в 1966 году вступил в КПСС (кандидат с февраля 1965 года)

Экс-сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель был членом BЛKCM в 1951-1966 годах, в 1966 году вступил в КПСС (кандидат с февраля 1965 года)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший сенатор и экс-глава Иркутской области Дмитрий Мезенцев находился на комсомольской работе с 1983 года, прошел путь от секретаря комитета ВЛКСМ Витебского отделения Октябрьской железной дороги до завсектором Ленинградского горкома комсомола. На момент избрания депутатом в 1990 году был секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший сенатор и экс-глава Иркутской области Дмитрий Мезенцев находился на комсомольской работе с 1983 года, прошел путь от секретаря комитета ВЛКСМ Витебского отделения Октябрьской железной дороги до завсектором Ленинградского горкома комсомола. На момент избрания депутатом в 1990 году был секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1981-1983 годах сенатор и экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова была секретарем комитета ВЛКСМ в институте, который оканчивала. В 1989-1992 годах пребывала на пике своей комсомольской карьеры — была секретарем Горьковского облкомитета ВЛКСМ

В 1981-1983 годах сенатор и экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова была секретарем комитета ВЛКСМ в институте, который оканчивала. В 1989-1992 годах пребывала на пике своей комсомольской карьеры — была секретарем Горьковского облкомитета ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 1982-1986 годах сенатор и бывший управляющий делами и помощник президента Владимир Кожин работал инструктором и заведующим отделом Петроградского райкома ВЛКСМ

В 1982-1986 годах сенатор и бывший управляющий делами и помощник президента Владимир Кожин работал инструктором и заведующим отделом Петроградского райкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 1981-1986 годах зампред правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев работал инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ

В 1981-1986 годах зампред правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев работал инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1982-1984 годах мэр Москвы Сергей Собянин был заведующим отдела комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. Ранее был комсоргом цеха на Челябинском трубопрокатном заводе

В 1982-1984 годах мэр Москвы Сергей Собянин был заведующим отдела комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. Ранее был комсоргом цеха на Челябинском трубопрокатном заводе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

Депутат Госдумы V-VII созывов Ирина Роднина после завершения спортивной карьеры в 1980 году трудилась в ЦК ВЛКСМ

Депутат Госдумы V-VII созывов Ирина Роднина после завершения спортивной карьеры в 1980 году трудилась в ЦК ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 1967 года депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов работал в органах ВЛКСМ, в том числе первым секретарем Орловского обкома ВЛКСМ

С 1967 года депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов работал в органах ВЛКСМ, в том числе первым секретарем Орловского обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С 1984 года депутат Госдумы и лидер «Родины» Алексей Журавлев был секретарем комитета ВЛКСМ в Конструкторском бюро химавтоматики. В 1991 году работал вторым секретарем и заведующим экономическим отделом Воронежского обкома ВЛКСМ

С 1984 года депутат Госдумы и лидер «Родины» Алексей Журавлев был секретарем комитета ВЛКСМ в Конструкторском бюро химавтоматики. В 1991 году работал вторым секретарем и заведующим экономическим отделом Воронежского обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров в 1965 году был избран первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ Якутской АССР

Депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров в 1965 году был избран первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ Якутской АССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1987-1989 годах старший вице-президент ПАО «Ростелеком», бывший помощник президента и бывший полпред в УФО Николай Цуканов трудился в комсомольских организациях — был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» и инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ

В 1987-1989 годах старший вице-президент ПАО «Ростелеком», бывший помощник президента и бывший полпред в УФО Николай Цуканов трудился в комсомольских организациях — был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» и инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Карасев  /  купить фото

Сенатор и экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын после окончания вуза в 1978 году работал на Томском приборном заводе инженером, затем секретарем комитета комсомола

Сенатор и экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын после окончания вуза в 1978 году работал на Томском приборном заводе инженером, затем секретарем комитета комсомола

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в университете был комсоргом курса и руководителем комсомольского оперотряда

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в университете был комсоргом курса и руководителем комсомольского оперотряда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1966-1981 годах основатель USM Holdings Алишер Усманов был членом ВЛКСМ, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана

В 1966-1981 годах основатель USM Holdings Алишер Усманов был членом ВЛКСМ, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

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В 1972–1977 годах спикер Совета федерации Валентина Матвиенко была заведующей отделом, секретарем и первым секретарем Петроградского райкома ВЛКСМ. В 1977-1984 годах — вторым, а затем первым секретарем Ленинградского областного комитета организации. В 1984 году перешла на работу в Красногвардейский райком КПСС

Фото: Павел Маркин / Интерпресс / ТАСС

В 1978 году председатель совета директоров ОСК и бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко был инструктором Невского райкома ВЛКСМ, но с 1979 года начал работать в органах госбезопасности

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

В 1986–1987 годах бывший председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) был заместителем секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы. В 1987 году организовал при нем Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи и до 1989 года был его директором

Фото: Из личного архива

С 1986 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко работал мастером на судостроительном заводе «Красное Сормово». В это время он был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, а затем его избрали секретарем Горьковского обкома

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 1989 году владелец ОНЭКСИМа Михаил Прохоров закончил отделение международных экономических отношений Московского финансового института, где был членом бюро ВЛКСМ. Перед самым выпуском будущий бизнесмен вступил в КПСС

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Экс-сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель был членом BЛKCM в 1951-1966 годах, в 1966 году вступил в КПСС (кандидат с февраля 1965 года)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший сенатор и экс-глава Иркутской области Дмитрий Мезенцев находился на комсомольской работе с 1983 года, прошел путь от секретаря комитета ВЛКСМ Витебского отделения Октябрьской железной дороги до завсектором Ленинградского горкома комсомола. На момент избрания депутатом в 1990 году был секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1981-1983 годах сенатор и экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова была секретарем комитета ВЛКСМ в институте, который оканчивала. В 1989-1992 годах пребывала на пике своей комсомольской карьеры — была секретарем Горьковского облкомитета ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 1982-1986 годах сенатор и бывший управляющий делами и помощник президента Владимир Кожин работал инструктором и заведующим отделом Петроградского райкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 1981-1986 годах зампред правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев работал инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1982-1984 годах мэр Москвы Сергей Собянин был заведующим отдела комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. Ранее был комсоргом цеха на Челябинском трубопрокатном заводе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

Депутат Госдумы V-VII созывов Ирина Роднина после завершения спортивной карьеры в 1980 году трудилась в ЦК ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 1967 года депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов работал в органах ВЛКСМ, в том числе первым секретарем Орловского обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С 1984 года депутат Госдумы и лидер «Родины» Алексей Журавлев был секретарем комитета ВЛКСМ в Конструкторском бюро химавтоматики. В 1991 году работал вторым секретарем и заведующим экономическим отделом Воронежского обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров в 1965 году был избран первым секретарем Булунского райкома ВЛКСМ Якутской АССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1987-1989 годах старший вице-президент ПАО «Ростелеком», бывший помощник президента и бывший полпред в УФО Николай Цуканов трудился в комсомольских организациях — был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» и инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Евгений Карасев  /  купить фото

Сенатор и экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын после окончания вуза в 1978 году работал на Томском приборном заводе инженером, затем секретарем комитета комсомола

Фото: Коммерсантъ / Яков Андреев

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в университете был комсоргом курса и руководителем комсомольского оперотряда

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1966-1981 годах основатель USM Holdings Алишер Усманов был членом ВЛКСМ, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

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