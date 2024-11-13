Умер последний глава комсомола Владимир Зюкин

Последний секретарь Центрального комитета ВЛКСМ, высшего органа советского комсомола, Владимир Зюкин умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщил предпоследний секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко у себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зюкин в 1990 году

Фото: 83127 11.04.1990 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин. Птицын / РИА Новости Владимир Зюкин в 1990 году

Фото: 83127 11.04.1990 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин. Птицын / РИА Новости

Владимир Зюкин родился 11 мая 1954 года в городе Березники в Пермской области. В 1976-м он окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик. На следующий год он вступил в КПСС. С 1978 года стал работать в комсомоле. В 1980-х был секретарем Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.

Первым секретарем ЦК ВЛКСМ он стал в апреле 1990 года. В сентябре 1991-го он распустил всесоюзную комсомольскую организацию. Вместе с ней прекратила существование и всесоюзная пионерская организация. Последний съезд ВЛКСМ пикетировали несогласные с секретарем участники молодежного движения «Коммунистическая инициатива».

После распада СССР господин Зюкин возглавил фонд международного молодежного сотрудничества и брокерскую компанию «Крэйтон кэпитал». С 2003 года он был президентом ООО «Пилот менеджмент».