В Казани откроют бюст Александра I к 220-летию КФУ

В Казани в честь 220-летия Казанского университета (КФУ) откроется бюст Александра I. Церемония состоится во дворе главного здания университета, сообщает пресс-служба вуза.

Установка памятника приурочена к подписанию в 1804 году Утвердительной грамоты об основании Императорского Казанского университета.

Бюст, выполненный из бронзы, установят на постаменте из белого и черного мрамора. Малая архитектурная форма станет композиционным центром сквера, окруженного цветущими кустарниками и деревьями. На стеле постамента будет изображен нагрудный знак для всех служивших при Александре I, утвержденный в 1877 году.

Ранее в университете были установлены памятники другим великим личностям, связанным с его историей, в том числе поэту Мусе Джалилю, писателям Льву Толстому и Сергею Аксакову.

В октябре в Казани на улице Назарбаева открыли бюст казахскому поэту и писателю Абаю Кунанбаеву.

Анар Зейналов