В Казани на ул. Назарбаева открыли бюст Абаю Кунанбаеву

В Казани на ул. Назарбаева открыли бюст казахскому поэту и писателю Абаю Кунанбаеву. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

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Бюст писателя Татарстану подарил Казахстан. Бронзовую скульптуру создали по проекту Нурбола Калиева из Семея. С постаментом бюст Абая Кунанбаева достигает 3,5 м в высоту. Сообщается, что рядом с памятником обновили дорожки, освещение, установили новые скамейки и озеленили территорию.

Абай Кунанбаев — поэт, философ, музыкант и просветитель Казахстана. Он известен как основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик.

Диана Соловьёва