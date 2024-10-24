В Казани на ул. Назарбаева открыли бюст Абаю Кунанбаеву
В Казани на ул. Назарбаева открыли бюст казахскому поэту и писателю Абаю Кунанбаеву. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
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Бюст писателя Татарстану подарил Казахстан. Бронзовую скульптуру создали по проекту Нурбола Калиева из Семея. С постаментом бюст Абая Кунанбаева достигает 3,5 м в высоту. Сообщается, что рядом с памятником обновили дорожки, освещение, установили новые скамейки и озеленили территорию.
Абай Кунанбаев — поэт, философ, музыкант и просветитель Казахстана. Он известен как основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик.