Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проводит проверку по факту нападения бездомных собак на детей в Сочи

Прокуратура Сочи начала проверку обстоятельств, связанных с нападением бездомных собак на несовершеннолетних, что привело к причинению вреда их здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи инициировала проверку после инцидента, в ходе которого шесть бездомных собак напали на двух несовершеннолетних, 15 и 13 лет. В результате нападения подростки получили укушенные раны нижних конечностей.

Сейчас прокуратура оценивает обстоятельства происшествия. По итогам проверки при наличии оснований надзорный орган примет меры реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Подростки подверглись нападению стаи беспризорных собак в Лазаревском районе.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...