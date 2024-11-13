Прокуратура проводит проверку по факту нападения бездомных собак на детей в Сочи

Прокуратура Сочи начала проверку обстоятельств, связанных с нападением бездомных собак на несовершеннолетних, что привело к причинению вреда их здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи инициировала проверку после инцидента, в ходе которого шесть бездомных собак напали на двух несовершеннолетних, 15 и 13 лет. В результате нападения подростки получили укушенные раны нижних конечностей.

Сейчас прокуратура оценивает обстоятельства происшествия. По итогам проверки при наличии оснований надзорный орган примет меры реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Подростки подверглись нападению стаи беспризорных собак в Лазаревском районе.

Мария Удовик