Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

Следственный департамент МВД задержал в Москве Янину Копайгородскую, супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, ранее арестованного по делу об особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Задержание произошло после допроса госпожи Копайгородской в качестве подозреваемой. Следственные действия с ее участием продолжаются.

Адвокат Елизавета Меткина уточнила, что ее подзащитной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие намерено ходатайствовать об аресте Копайгородской. Заседание суда ожидается в среду.

По словам защитника, Янина Копайгородская явилась на допрос по вызову следователей из воинской части в зоне СВО, где она находилась в прифронтовой полосе, занимаясь организацией гуманитарной помощи и поддержкой многодетных семей.

Вячеслав Рыжков