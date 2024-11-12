Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

Следственный департамент МВД задержал в Москве Янину Копайгородскую, супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, ранее арестованного по делу об особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Задержание произошло после допроса госпожи Копайгородской в качестве подозреваемой. Следственные действия с ее участием продолжаются.

Адвокат Елизавета Меткина уточнила, что ее подзащитной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие намерено ходатайствовать об аресте Копайгородской. Заседание суда ожидается в среду.

По словам защитника, Янина Копайгородская явилась на допрос по вызову следователей из воинской части в зоне СВО, где она находилась в прифронтовой полосе, занимаясь организацией гуманитарной помощи и поддержкой многодетных семей.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...