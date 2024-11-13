Владивосток накрыло дымом от природных пожаров в Китае

Дым от природных пожаров в приграничных районах КНР, а также на юго-западе и западе Приморского края, достиг Владивостока. В городе ограничена видимость.

«Синоптическая ситуация сложилась таким образом, что дым от пожаров выносится на Приморье и в город Владивосток. Горизонтальная видимость ограничена, наблюдаются мгла и дымка»,— сообщил Примгидромет.

Там уточнили, что на спутниковых снимках видны очаги природных возгораний, «возникших в результате деятельности человека», в приграничных районах Китая и в западных районах Приморского края.

Вместе с тем, по данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды, концентрация загрязняющих веществ во Владивостоке не превышает пределов допустимых величин.

В четверг, 14 ноября, согласно прогнозу синоптиков, ситуация должна улучшиться — в приграничном Китае и в Приморье пройдут дожди.

Алексей Чернышев, Владивосток