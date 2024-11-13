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Куйвашев предложил повысить налоги для компаний без свердловской регистрации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ввести в регионе повышенную ставку налога для компаний, которые зарегистрированы в других российских субъектах. Господин Куйвашев озвучил инициативу на заседании регионального парламента.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кто только не работает у нас, каких только регионов нет. Дороги ломают у нас, транспортный налог платят там. Несправедливо»,— сказал он.

Евгений Куйвашев призвал депутатов областного заксобрания начать работу в этом направлении. «Я за конструктов, там есть серьезные противоречия с Налоговым кодексом, но тем не менее я попросил правительство, и вы подключитесь к этой работе. Более 1/3 организаций, которые осуществляют здесь экономическую активность, зарегистрированы в других регионах. Я не против, пусть осуществляют, регистрируют у нас, платят налог здесь, мы будем содержать дороги, увеличивать дорожный фонд»,— пояснил губернатор.

Напомним, во вторник Евгений Куйвашев представил депутатам заксобрания региона основные направления бюджетной и налоговой политики области на 2025 год. Объем доходов бюджета прогнозируется в размере 446,8 млрд руб., расходов — 490,8 млрд руб. Губернатор заявил о «социальной направленности» документа и сообщил о выделении 300 млрд руб. на образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Подробнее о принятии бюджета региона на 2025 год в первом чтении — в материале «Ъ-Урал» «Свердловская область скребет по сусекам».

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