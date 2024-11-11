Суд начал рассматривать дело свердловского экс-министра транспорта Старкова

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2023 года он получил от бенефициара строительной организации «Мелиострой» взятку в 4 млн руб. за заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автодорог в Свердловской области и сооружений на них.

После устной договоренности со строительной компанией он поручил своему подчиненному, бывшему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову заключить контракты о строительстве.

По версии следствия, Данилов во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов якобы получил взяток на 12,1 млн руб. Ему предъявлено обвинение по ч.ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки значительном и особо крупном размерах). Дело в отношении него передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Вину Василий Старков и Вячеслав Данилов признали. По данным «Ъ-Урал», показания на Старкова дал Вячеслав Данилов.

Мария Шараева