Финляндия создаст ОЭЗ с налоговыми льготами в приграничных с Россией регионах

Финские власти опубликовали проект программы развития Восточной Финляндии. В нем предлагается создать в приграничных с Россией регионах особую экономическую зону (ОЭЗ). В зоне будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки, пишет Helsingin Sanomat.

Введение ОЭЗ предлагается в тех регионах, которые сильно пострадали от отсутствия туристов после закрытия границы с Россией. В Восточной Финляндии также предлагается возвести больше ветряных электростанций, делать инвестиции в НИОКР и улучшение широкополосной связи. Также план предусматривает инвестиции в культурные объекты. Так, в Иматре планируется создать новый музей дикой природы. Реализация программы может начаться с 2025 года и продолжиться до 2027 года.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С беженцами у финнов разговор короткий».