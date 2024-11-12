Экс-гендиректора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова обвинили в хищении

Следствие обвинило бывшего гендиректора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Это следует из данных картотеки Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Данилов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Данилов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дело поступило в Октябрьский районный суд 3 октября. На следующий день его направили в другой суд.

Напомним, Игорь Данилов возглавлял МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с декабря 2016 года. 26 мая 2023 года сотрудники ФСБ, полиции и других силовых ведомств провели проверку в «Екатеринбург-Экспо», 31 мая Игорь Данилов покинул свой пост. «Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал»,— объяснил он свое решение.

Виталий Красиков