FT: Трампа заинтересовали два пункта в «плане победы» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в США в сентябре представил на тот момент кандидату в президенты Дональду Трампу свой «план победы», пишет Financial Times (FT). По данным источников газеты, два пункта из этого плана заинтересовали господина Трампа: о доступе к украинским ресурсам и о развертывании украинских войск в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп в сентябре

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп в сентябре

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Как пишет газета, «план победы» был специально перестроен для будущей администрации господина Трампа. Один из пунктов подразумевает, что Украина будет делить свои природные ресурсы с западными союзниками. Такое предложение ранее высказывал республиканский сенатор Линдси Грэм. Второй пункт предусматривает замену американских солдат в Европе на украинских после завершения конфликта. Осведомленный о встрече источник газеты утверждает, что оба пункта заинтересовали Дональда Трампа.

Во время избирательной кампании господин Трамп утверждал, что может урегулировать российско-украинский конфликт еще до инаугурации. По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения конфликта на Украине команда господина Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

Вскоре после появления результатов выборов Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что 7 ноября избранный президент также позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако Кремль эту информацию опроверг.

Подробнее о подготовке избранного президента к вступлению в должность — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».