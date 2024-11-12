Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября

Совет федерации планирует 20 ноября рассмотреть закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри, сообщил глава конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас «РИА Новости». Он добавил, что парламентарии намерены поддержать инициативу. Госдума одобрила закон во втором и третьем чтениях сегодня, 12 ноября.

Согласно закону, в интернете, СМИ, кино и рекламе запрещается распространять информацию, пропагандирующую отказ от рождения детей. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 400 тыс. руб., должностных лиц — до 800 тыс. руб., юридических — до 5 млн руб.

Одним из разработчиков законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. С призывом законодательно запретить в России чайлдфри также выступала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Кремль, комментируя инициативу, говорил, что в России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Госдума приняла проект закона в первом чтении 17 октября.

Об отношении россиян к запрету пропаганды бездетности — в материале «Ъ» «Чайлд побери!».