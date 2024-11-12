Мэрия Екатеринбурга планирует получить дополнительные средства на наземное метро

В администрации Екатеринбурга ожидают, что региональные инвестиционные проекты, в том числе строительство наземного метро в Екатеринбурге, будут включены в федеральный бюджет, сообщил в ходе брифинга Андрей Корюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Андрей Корюков прокомментировал планы по строительству наземного метро в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вице-мэр Андрей Корюков прокомментировал планы по строительству наземного метро в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, «лучшие инвестиционные проекты», которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представлял в Совете федерации, были поддержаны на федеральном уровне. «Мы ожидаем, что при принятии федерального бюджета, если эти проекты в него войдут, то мы получим дополнительные деньги, и приступим уже к реализации проекта (строительству наземного метро — прим.ред.) на территории Екатеринбурга»,— отметил господин Корюков.

Отвечая на вопрос о расширении подземного метро, Андрей Корюков добавил, что сейчас ведутся работы «по трассировке второй трассы». «C учетом того, что у нас город меняется в разных направлениях, она немного сегодня изменилась. Поэтому основная задача на сегодня — продолжить трассу, по который начнут строить метро. Все-таки бюджет города трехлетний, и мы надеемся, что инвестиционная составляющая на уровне федерации будет предусматривать и метро»,— прокомментировал он, добавив, что развитие метро для «городов-миллионников очень важно».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что мэрия Екатеринбурга планирует построить новую станцию метро в районе перекрестка ул. Московской и Шаумяна. Строительство станции метро предусмотрено Генпланом Екатеринбурга до 2045 года. «Ведется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — переулка Воронежского — ул. Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщиков. В районе перекрестка ул. Шаумяна — Московской учтено размещение планируемой станции метрополитена»,— сказано в документе.

Анастасия Таначева