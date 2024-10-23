«Никто им ничего не дает, они все это зарабатывают своим трудом»

В Совете федерации (СФ) завершились дни Свердловской области, которые проходили с 21 по 23 октября. Представлять сенаторам ключевые проекты региона, требующие федерального финансирования, приехали первые лица во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила и достижения области, и недостатки, особенно раскритиковав работу общественного транспорта в Екатеринбурге. После доработок постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Свердловской области СФ намерен принять документ в целом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Евгений Куйвашев представил сенаторам ключевые проекты региона

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев представил сенаторам ключевые проекты региона

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дни Свердловской области в Совете федерации проходили с 21 по 23 октября. В делегацию региона, которую возглавил губернатор Евгений Куйвашев, вошли председатель заксобрания Людмила Бабушкина, члены правительства, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сначала свердловчане представили ключевые проекты региона, требующие финансирования, на шести комитетах СФ. По данным департамента информационной политики региона, сенаторы поддержали строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), софинансирование возведения областного центра реабилитации и абилитации детей-инвалидов за 4,65 млрд руб. и мероприятий по капитальному ремонту учреждений, входящих в межотраслевой образовательно-производственный кластер области. В их числе Уральский политехнический колледж, Межрегиональный центр компетенций, Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и Екатеринбургский техникум транспортного строительства.

Перед началом пленарного заседания Совета федерации губернатор Евгений Куйвашев презентовал председателю СФ Валентине Матвиенко ключевые проекты региона. Он рассказал о высокоскоростном поезде группы «Синара», самолетах «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), ядерном реакторе БН-1200 Белоярской атомной станции (БАЭС), медицинском оборудовании, производимом на Урале.

Во время доклада на пленарном заседании Евгений Куйвашев рассказал о проекте «Сухой порт». По его словам, меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург – арктические порты Ямала» потенциально откроет новые логистические возможности для предприятий минимум из 11 российских регионов.

«С учетом разворота грузовых потоков на восток наш "Сухой порт" обеспечит связь Северного морского пути и Транссиба с Китаем»,— рассказал он.

Госпожа Матвиенко отметила, что «можно долго перечислять достижения Свердловской области», и призвала тиражировать опыт региона на другие субъекты. «За всеми этими достижениями колоссальный труд жителей Свердловской области, такой регион труженик, никто им ничего не дает, они все это зарабатывают своим трудом»,— сказала председатель, подчеркнув, что в регионе «есть над чем работать».

Валентина Матвиенко отметила, что в области за десять лет в два раза увеличилось число многодетных семей, однако снизился уровень их жилищной обеспеченности. «Это может остановить рождаемость, обратите на это внимание»,— предостерегла она. Председатель добавила, что сенаторы поддержат строительство комплекса зданий НИИ ОММ.

«Сейчас этот институт находится в здании, построенном в 1936 году. Благодарю наших дедов и отцов, что они так надежно строили, но любое здание имеет пределы износа»,— подчеркнула госпожа Матвиенко.

По ее словам, в 40% школ региона введена вторая смена, поэтому она призвала председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову поддержать включение Свердловской области в федеральные, национальные проекты и госпрограммы для «сокращения двухсменки». Валентина Матвиенко отметила дефицит квалифицированных кадров на 15% промышленных предприятий. «Коллеги, надо повышать производительность труда всеми возможностями и недоступными способами, иначе это будет тормозить развитие»,— сказала госпожа Матвиенко.

Особое внимание спикер СФ уделила жалобам екатеринбуржцев на работу общественного транспорта.

«Длительные ожидания, нерегулярный график движения, давка в салонах, неудовлетворительное состояние автопарка, нехватка водителей, необходимость строительства второй ветки метро»,— перечислила проблемы спикер.

Одну из жалоб жительницы Екатеринбурга Валентина Матвиенко решила зачитать: «Вчера пыталась уехать с "Гринвича" (торгово-развлекательный центр.— "Ъ-Урал"), казалось, центр города, много транспорта, но ждала 25 минут автобус, приехал битком набитый, не влезла, во второй не влезла, в третий не влезла, потом на электронном табло написали, что следующий придет через 45 минут. Я пошла на трамвай, его пришлось ждать 25 минут».

Спикер призвала устранить проблему. Госпожа Матвиенко предложила главе Екатеринбурга Алексею Орлову «почаще пользоваться общественным транспортом». «Попробуйте уехать с "Гринвича", пытайтесь залезть в перезаполненный транспорт»,— посоветовала она.

Спикер призвала власти не допустить сокращения парковых территорий в муниципалитетах, развивать общественные пространства и улучшать экологическую обстановку.

«Надо предъявлять более строгие требования, порядка 30 предприятий обеспечивают 90% загрязнения воздуха в регионе, с ними надо работать построже»,— подчеркнула она.

Госпожа Матвиенко не стала дочитывать рекомендации властями региона. «Не буду дальше перечислять, передайте губернатору, почитайте вместе с Людмилой Валентиновной (Бабушкиной.— "Ъ-Урал"). Я думаю, вам наверно докладывают, но может не все, а я могу вам все доложить, у меня есть прямая возможность»,— сказала спикер.

Валентина Матвиенко добавила, что проект постановления СФ включает ряд социально-значимых объектов, которым «необходима федеральная поддержка». «Проект постановления прошу доработать с учетом сегодняшних выступлений»,— попросила она руководителей Свердловской области.

За принятие проекта постановления за основу единогласно проголосовали все 166 сенаторов, присутствующие на заседании. Принять документ в целом с учетом доработок планируется на следующем заседании СФ.

На пресс-подходе Евгений Куйвашев отметил, что реализация проекта «Сухой порт» позволит усилить транспортные мощности региона и разгрузить Транссибирскую магистраль.

«Это не такой уж и финансово емкий проект. Северный морской путь работает, надо лишь просто построить немного ветку и портовых сооружений для того, чтобы очень хорошо производить перевалку и отправку этих грузов в различные страны и уголки мира, и принимать эти грузы»,— отметил он.

После пленарного заседания СФ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга прокомментировали претензии госпожи Матвиенко, заявив, что общественный транспорт находится на постоянном личном контроле главы города Алексея Орлова.

«Алексей Орлов поставил задачу стабилизировать ситуацию, решить накопленную годами проблему и вывести систему общественного транспорта Екатеринбурга из кризисного состояния»,— говорится в комментарии пресс-службы. Там напомнили, что мэр запустил с 1 октября масштабную транспортную реформу, которая, в частности, подразумевает обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое.

Василий Алексеев