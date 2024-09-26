Ученых не устроила «Симметрия»

Прокуратура Адлерского района Сочи вынесла предупреждение руководителю московской компании «Симметрия», построившей туристическую инфраструктуру на старой Краснополянской дороге. Юрлицо арендовало земельные участки в особо охраняемой зоне, чтобы осуществлять экскурсии по железной дороге в районе ущелья Ацху и долины реки Мзымта. Надзорное ведомство, основываясь на мнении экспертов, заключило, что эксплуатация пока еще не работающей узкоколейки может быть небезопасна в связи с высокой степенью лавиноопасности и отсутствием достаточной степени защиты потенциальных потребителей услуги. Экологи заявляют, что в данном месте произрастают уникальные для планеты растения, поэтому настаивают на запрете хозяйственной деятельности.



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Прокуратура Адлерского района Сочи вынесла предупреждение руководителю ООО «Симметрия», эксплуатирующего узкоколейную железную дорогу, построенную на лавиноопасной территории в горах курорта. Поводом для реакции надзорного ведомства стали многочисленные обращения граждан и организаций.

«В ходе проверки было установлено, что земельные участки под выведенной из эксплуатации частью “старой” автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна переданы по договорам аренды юридическому лицу. Им на данной территории оборудована узкоколейная железная дорога и создана туристическая инфраструктура для организации оказания прогулочных услуг с панорамными видами на ущелье Ахцу и долину реки Мзымта»,— сообщили в прокуратуре.

Привлеченные к проверке специалисты УМЧС по Сочи, сочинского Гидрометцентра и управления гражданской обороны и защиты населения администрации курорта единогласно отметили высокую степень лавинной опасности указанного участка местности и отсутствие достаточной инженерно-технической защиты потенциальных потребителей услуги. В прокуратуре также отметили, что руководителю ООО «Симметрия» объявлено предостережение с учетом того, что до настоящего времени деятельность на небезопасной местности не ведется.

По данным системы Rusprofil, имеющее тесные связи с сочинской индустрией развлечений ООО «Симметрия» зарегистрировано в 2016 году в Москве. Компания специализируется на деятельности туристических агентств. Генеральным директором общества является Ольга Кайтмазова. Она же руководит сочинским ООО «ЕТЦ», также осуществляющим деятельность турагентств. Бывший руководитель столичного ООО «Симметрия» Андрей Земсков является учредителем ООО «Гидрос», зарегистрированного в Сочи и занимающегося зрелищно-развлекательной деятельностью.

В открытых источниках отсутствуют актуальные контакты компании:

связаться с руководством ООО «Симметрия» не удалось.

Информация о предстоящем запуске туристического поезда в районе старой дороги на Красную Поляну появилась в сочинских пабликах весной этого года. Из публикаций следовало, что длина железной дороги — 1,7 тыс. м, а сам поезд состоит из трех вагонов, каждый из которых вмещает до 50 человек.

В середине мая этого года Сочинское географическое общество обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. Общественники предположили, что действия ООО «Симметрия» нарушают российское законодательство, угрожают охранному статусу редких растений и животных, а также безопасности граждан. В частности, опасения ученых вызвали планы компании обустроить для туристической инфраструктуры склоны ущелья Ахцу.

Председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин рассказал, что в районе ущелья проходят опасные геологические процессы: «На этом участке довольно часто сходят сели и происходит камнепад».

Президент АНО по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия «Западный Кавказ» Юлия Набережная говорит, что при строительстве объекта не производилась оценка воздействия на окружающую среду. «Территория, прилегающая к автодороге, на которой размещены рельсы, имеет особо охраняемый статус. Ущелье Ахцу является зоной Сочинского национального парка и одновременно памятником природы регионального значения. Это территория с произрастанием редких краснокнижных видов растений, в том числе встречающихся только там»,— объясняет госпожа Набережная.

Она добавляет, что двойной природоохранный статус необходим для защиты растения, которое встречается исключительно в ущелье. «С точки зрения биоразнообразия — это место уникально в масштабах планеты. Только там произрастает мзымтелла жестколистная. По оценке научного отдела Сочинского национального парка, в том районе ее оставалось чрезвычайно малое количество», — говорит Юлия Набережная.

Сейчас эксперты научного отдела Сочинского нацпарка оценивают урон, нанесенный действиями компании редким и исчезающим видам растений и животных, занесенным в Красную книгу. По предварительной оценке, ущерб может составить более 800 млн руб., сообщила пресс-служба Сочинского географического общества.

«Ъ-Сочи» отправил запрос в мэрию курорта с просьбой предоставить информацию о законности сдачи особо охраняемого участка в ущелье Ахцу юридическому лицу, в настоящий момент ответ не получен.

Андрей Куценко