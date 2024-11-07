Город на рельсах

7 ноября 1929 года в Свердловске торжественно была пущена первая трамвайная линия — от железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь). Протяженность линии составила 12 км. Как развивалось трамвайное движение в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предложение о строительстве трамвайных путей в городе-заводе Екатеринбургская городская дума рассматривала с 1899 года несколько раз, но лишь принимала их к сведению. Пуск первой линии состоялся в Свердловске многим позже — в ноябре 1929 года. Согласно данным из книги «Екатеринбург — Свердловск», издательства «Коммерсантъ-Урал», протяженность первой линии составляла всего 12 км, она тянулась от железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь).

Линию проложили по улицам Свердлова, Дзержинского, Толмачева, Ленина, 8 Марта и Фрунзе. Уже на следующий год — в 1930 году пустили второй маршрут, который соединил район ВИЗа с центром города. В августе 1931 года однопутная трамвайная линия связала вокзал с районом, где возводился Уралмашзавод.

Новые маршруты появлялись практически ежегодно, чего не скажешь о нашем времени. Благодаря трамвайному сообщению постепенно исчезала «оторванность» районов города друг от друга. По данным Гортранса, новый транспорт ставил рекорды. Например, в 1934 году эксплуатационная скорость свердловского трамвая, по данным газеты «Уральский рабочий», была самой высокой в мире — 18 км/ч.

Последняя довоенная трамвайная линия была проложена к управлению железной дороги по улице Челюскинцев. Уже к 1939 году трамвайный парк достиг 140 вагонов, а длина путей составляла 59 км. За 10 лет было перевезено 653 млн пассажиров.

Сначала вагоновожатых приглашали на работу из Москвы, Воронежа, Сталинграда, Нижнего Новгорода, Казани. Параллельно на курсы набирали молодых строителей: с образованием 1–2 класса направляли в кондукторы, с 4–7 классами — в вагоновожатые. В каждом трамвайном вагоне находился кондуктор, который объявлял остановки и давал водителю сигнал отправления. Несмотря на уральские морозы, зимой трамваи не отапливались. «Появившись в 1929 году, именно трамвай стал первым по настоящему массовым общественным транспортом в городе. В 1943-м к нему добавился троллейбус. Трамвай — сложная двадцатитонная конструкция, в его кузове более 12 тысяч деталей, около 30 километров проводов разного сечения — от 1 до 70 квадратных миллиметров, сложная электроника»,— говорится на сайте Гортранса.

В 1958 году из Чехословакии в Свердловск стали поступать принципиально новые вагоны Tatra T-2. «Мягкий ход, бесшумность, плавность при разгоне и торможении. В корне изменилось управление вагоном: вместо тяжелой рукоятки контроллера и шипящего крана машиниста в кабине были педали, изящные кнопки и выключатели»,— сообщили в Гортрансе. В 1963 началась эра вагонов Tatra T-3. Чуть позже линии вышли шестиосные сочлененные вагоны К2, длина которых превышала 21 м. Хоть вместимость «трамвая с гармошкой» была и большой, но по техническим причинам они не прижились.

В конце 80-х — начале 90-х годов парк пополнился трамваями типа Т-3М чешского производства. С 1999 года обновление подвижного состава идет за счет вагонов «Спектр».

В последние годы, новые трамвайные линии также пускали ежегодно — рельсовый транспорт продолжает соединять не только новые районы, но и города. Так, летом 2022 года между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (Свердловская область) пустили трамвай «Львенок», протяженность линии составила 8,6 км. На строительство было направлено около 6 млрд руб. В конце 2023 года в Академическом (район Екатеринбурга) пустили первый пассажирский трамвай по новой линии (4,4 км). Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Только за первые три дня работы трамваи по новой линии перевезли более 30 тыс. пассажиров. Уже в феврале 2024 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамваю в микрорайон Солнечный.

Мария Игнатова