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Город на рельсах

Ровно 95 лет назад в Свердловске пустили первый трамвай

7 ноября 1929 года в Свердловске торжественно была пущена первая трамвайная линия — от железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь). Протяженность линии составила 12 км. Как развивалось трамвайное движение в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предложение о строительстве трамвайных путей в городе-заводе Екатеринбургская городская дума рассматривала с 1899 года несколько раз, но лишь принимала их к сведению. Пуск первой линии состоялся в Свердловске многим позже — в ноябре 1929 года. Согласно данным из книги «Екатеринбург — Свердловск», издательства «Коммерсантъ-Урал», протяженность первой линии составляла всего 12 км, она тянулась от железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь).

Линию проложили по улицам Свердлова, Дзержинского, Толмачева, Ленина, 8 Марта и Фрунзе. Уже на следующий год — в 1930 году пустили второй маршрут, который соединил район ВИЗа с центром города. В августе 1931 года однопутная трамвайная линия связала вокзал с районом, где возводился Уралмашзавод.

Новые маршруты появлялись практически ежегодно, чего не скажешь о нашем времени. Благодаря трамвайному сообщению постепенно исчезала «оторванность» районов города друг от друга. По данным Гортранса, новый транспорт ставил рекорды. Например, в 1934 году эксплуатационная скорость свердловского трамвая, по данным газеты «Уральский рабочий», была самой высокой в мире — 18 км/ч.

Последняя довоенная трамвайная линия была проложена к управлению железной дороги по улице Челюскинцев. Уже к 1939 году трамвайный парк достиг 140 вагонов, а длина путей составляла 59 км. За 10 лет было перевезено 653 млн пассажиров.

Сначала вагоновожатых приглашали на работу из Москвы, Воронежа, Сталинграда, Нижнего Новгорода, Казани. Параллельно на курсы набирали молодых строителей: с образованием 1–2 класса направляли в кондукторы, с 4–7 классами — в вагоновожатые. В каждом трамвайном вагоне находился кондуктор, который объявлял остановки и давал водителю сигнал отправления. Несмотря на уральские морозы, зимой трамваи не отапливались. «Появившись в 1929 году, именно трамвай стал первым по настоящему массовым общественным транспортом в городе. В 1943-м к нему добавился троллейбус. Трамвай — сложная двадцатитонная конструкция, в его кузове более 12 тысяч деталей, около 30 километров проводов разного сечения — от 1 до 70 квадратных миллиметров, сложная электроника»,— говорится на сайте Гортранса.

В 1958 году из Чехословакии в Свердловск стали поступать принципиально новые вагоны Tatra T-2. «Мягкий ход, бесшумность, плавность при разгоне и торможении. В корне изменилось управление вагоном: вместо тяжелой рукоятки контроллера и шипящего крана машиниста в кабине были педали, изящные кнопки и выключатели»,— сообщили в Гортрансе. В 1963 началась эра вагонов Tatra T-3. Чуть позже линии вышли шестиосные сочлененные вагоны К2, длина которых превышала 21 м. Хоть вместимость «трамвая с гармошкой» была и большой, но по техническим причинам они не прижились.

В конце 80-х — начале 90-х годов парк пополнился трамваями типа Т-3М чешского производства. С 1999 года обновление подвижного состава идет за счет вагонов «Спектр».

В последние годы, новые трамвайные линии также пускали ежегодно — рельсовый транспорт продолжает соединять не только новые районы, но и города. Так, летом 2022 года между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (Свердловская область) пустили трамвай «Львенок», протяженность линии составила 8,6 км. На строительство было направлено около 6 млрд руб. В конце 2023 года в Академическом (район Екатеринбурга) пустили первый пассажирский трамвай по новой линии (4,4 км). Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Только за первые три дня работы трамваи по новой линии перевезли более 30 тыс. пассажиров. Уже в феврале 2024 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамваю в микрорайон Солнечный.

Мария Игнатова

Фотогалерея

Трамваи на улицах Екатеринбурга-Свердловска

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Запуск первого трамвая в Свердловске. 1929 год

Запуск первого трамвая в Свердловске. 1929 год

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск» / ГАСО

Трамвайный парк в Свердловске. 1930-е годы

Трамвайный парк в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

Трамвайное движение в Свердловске. 1930-е годы

Трамвайное движение в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск» / ГАСО

Трамвайная линия на улице Куйбышева в Свердловске. 1930-е годы

Трамвайная линия на улице Куйбышева в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

Трамвайное движение на Уралмаше. 1932 год

Трамвайное движение на Уралмаше. 1932 год

Фото: Николай Татарченко / Музей истории Уралмашзавода

Трамвайная линия на улице Свердлова в Свердловске. 1930-е годы

Трамвайная линия на улице Свердлова в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

С 1958 года в Свердловске стали использовать трамваи, произведенные в Чехословакии. Многие из них ездят по городу до сих пор

С 1958 года в Свердловске стали использовать трамваи, произведенные в Чехословакии. Многие из них ездят по городу до сих пор

Фото: Дмитрий Сухоросов

Трамваи на проспекте Ленина. 2013 год

Трамваи на проспекте Ленина. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

На выставке &quot;Иннопром-2014&quot; корпорация &quot;Уралвагонзавод&quot; представила прототип трамвая &quot;Р1&quot;

На выставке "Иннопром-2014" корпорация "Уралвагонзавод" представила прототип трамвая "Р1"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Трамваи на улице Куйбышева. 2018 год

Трамваи на улице Куйбышева. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Цех по производству трамваев завода &quot;Уралтрансмаш&quot;

Цех по производству трамваев завода "Уралтрансмаш"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каллиграфический трамвай фестиваля Stenograffia. 2020 год

Каллиграфический трамвай фестиваля Stenograffia. 2020 год

Фото: Пресс-служба Stenograffia / Стенограффия

Трамвайное движение на проспекте Ленина

Трамвайное движение на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Трамвай на улице Челюскинцев

Трамвай на улице Челюскинцев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Трамвай модели 71-418 производства ОАО &quot;Уралтрансмаш&quot;

Трамвай модели 71-418 производства ОАО "Уралтрансмаш"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Трамвай 71-911ЕМ «Львенок». 2022 год

Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Трамвай 71-911ЕМ «Львенок». 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Запуск трамвайного движения в Академическом районе. 2023 год

Запуск трамвайного движения в Академическом районе. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония запуска трамвайного движения в микрорайоне Солнечный. 2024 год

Церемония запуска трамвайного движения в микрорайоне Солнечный. 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-693 &quot;Кастор&quot;. 2024 год

Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-693 "Кастор". 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стилизованный трамвай к юбилею поэта Бориса Рыжего

Стилизованный трамвай к юбилею поэта Бориса Рыжего

Фото: Объединенный музей писателей Урала

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Запуск первого трамвая в Свердловске. 1929 год

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск» / ГАСО

Трамвайный парк в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

Трамвайное движение в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск» / ГАСО

Трамвайная линия на улице Куйбышева в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

Трамвайное движение на Уралмаше. 1932 год

Фото: Николай Татарченко / Музей истории Уралмашзавода

Трамвайная линия на улице Свердлова в Свердловске. 1930-е годы

Фото: Архив семьи Воробьевых

С 1958 года в Свердловске стали использовать трамваи, произведенные в Чехословакии. Многие из них ездят по городу до сих пор

Фото: Дмитрий Сухоросов

Трамваи на проспекте Ленина. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

На выставке "Иннопром-2014" корпорация "Уралвагонзавод" представила прототип трамвая "Р1"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Трамваи на улице Куйбышева. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Цех по производству трамваев завода "Уралтрансмаш"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каллиграфический трамвай фестиваля Stenograffia. 2020 год

Фото: Пресс-служба Stenograffia / Стенограффия

Трамвайное движение на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Трамвай на улице Челюскинцев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Трамвай модели 71-418 производства ОАО "Уралтрансмаш"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Трамвай 71-911ЕМ «Львенок». 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Запуск трамвайного движения в Академическом районе. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония запуска трамвайного движения в микрорайоне Солнечный. 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-693 "Кастор". 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стилизованный трамвай к юбилею поэта Бориса Рыжего

Фото: Объединенный музей писателей Урала

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