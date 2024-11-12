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В башкирских заповедниках планируют проводить постоянные рейды

Депутаты Курултая Башкирии планируют принять закон о возможности проведения постоянных рейдов на заповедных территориях, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения намереваются внести в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан». Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в ноябре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Изменения коснутся системы государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий», — пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, возможность проведения постоянных рейдов важна, так как многие заповедные территории «обширны и труднодоступны». «Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие», — отметил он.

Спикер парламента добавил, что сейчас республиканское законодательство не позволяет проводить длительные проверки.

Майя Иванова

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