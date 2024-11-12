Курский губернатор отправил в отставку главу Суджанского района

Глава Суджанского района Александр Богачев отправлен в отставку. Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об этом на встрече с жителями. В Суджанском районе с августа продолжаются боевые столкновения с украинской армией.

Видеозапись выступления господина Смирнова перед жителями опубликовали в соцсетях и Telegram-каналах. Господин Богачев подтвердил информацию. «В самом начале этого собрания губернатор взял слово и предложил... не предложил, а сказал, что с сегодняшнего дня глава Суджанского района отправлен в отставку. Все, больше ничего пока не знаю»,— сказал экс-глава района RTVI.

Во время встречи губернатор заявил, что требовал от всех глав районов и глав сельсоветов находиться на «постоянной связи с людьми». «Меня одного не хватит... Я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа у вас, поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от должности»,— сказал господин Смирнов. Жители встретили его слова аплодисментами.

В Курске у здания правительства на этой неделе прошли митинги жителей, которые были вынуждены покинуть дома в приграничье. Они жаловались, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты.

О протестах — в материале «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».