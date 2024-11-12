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В Сочи госпитализировали двух подростков после нападения бродячих собак

В Лазаревском районе Сочи стая бродячих собак напала на группу подростков, гулявших вдоль пляжа Багратион. Информация об инциденте распространилась в СМИ и соцсетях.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Согласно публикациям, в результате нападения двое подростков получили серьезные травмы. Оба мальчика были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Как уточнили «Ъ-Сочи» в полиции, сообщение о нападении поступило от медучреждения. В ведомстве уточняется, что подростки пытались спастись, забравшись на забор одного из ближайших домов, но это не уберегло их от укуса. Один из пострадавших якобы получил ранения на пояснице, ягодице и голени, а второй — на руках, ногах и в области ягодиц. Обстоятельства инцидента выясняются.

Нурий Бзасежев

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