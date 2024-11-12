В Ливии работают над полноценным возвращением «Татнефти» в государство. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ливии ожидают полноценного возвращения «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Ливии ожидают полноценного возвращения «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что Национальная нефтяная компания и "Татнефть" дойдут до определенного соглашения. Возможно, в последующий период мы будем свидетелями поездок делегаций из компании "Татнефть" в Ливию для ведения переговоров в этом направлении»,— сообщил Тахер аль-Баур.

Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Ливии заявил, что в стране нет каких-либо ограничений для работы с компаниями, и в государстве будут рады работать с компаниями со всего мира.

В мае министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад рассказал, что страна готова к заключению соглашения с «Татнефтью», чтобы построить в арабской стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Как сообщил министр, «Татнефть» была заинтересована в реализации этого проекта.

Татарстанская компания работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года. «Татнефть» ушла из страны в 2014 году, когда территорию арабской страны охватили военные действия. В 2021 году компания из Татарстана возобновила геологоразведку в Ливии.

Диана Соловьёва