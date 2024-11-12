МИД Финляндии: принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что принуждение Украины к нейтралитету не будет способствовать мирному урегулированию конфликта. Заявление она сделала в кулуарах Парижского форума мира. По мнению главы внешнеполитического ведомства, даже если в Киеве примут такое решение, проблемы от этого не исчезнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Точно не в качестве первоочередной альтернативы»,— сказала госпожа Валтонен агентству Reuters.

По ее мнению, политика нейтралитета и территориальных уступок, которую Финляндия проводила после Второй мировой войны, не подходит для современной Украины. Как считает Элина Валтонен, доказательством этого является нейтральный статус Украины до февраля 2022 года. Министр обратила внимание на необходимость избежать ситуации, при которой любая европейская страна или США инициируют переговоры в обход позиции Киева по этому вопросу.

Накануне, 11 ноября, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европе продолжается подготовка украинских военных, но ЕС не принимал никаких решений об отправке миротворцев на Украину. До этого господин Стано говорил о намерении Евросоюза продолжать поддержку Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

О том, как Украина оказалась в центре внимания Дональда Трампа,— в материале «Ъ» «Испорченный телефон».