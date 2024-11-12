Путин поручил с 2025 года развивать остров Большой Уссурийский совместно с КНР

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Хабаровского края приступить в следующем году к реализации проекта совместного с Китаем развития острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте главы государства. Поручение входит в перечень, сформированный по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), прошедшего в сентябре во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Поручение предписывает подготовить «дорожную карту» реализации плана, «предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу». Первый доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, в дальнейшем отчитываться нужно будет раз в год.

Концепция проекта двух стран по развитию острова была подписана в мае 2024 года в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. В сентябре господин Путин на пленарной сессии ВЭФ объявил, что проект включает образование логистического, научного и туристического центра. На российской части острова также предполагается создать парк Дружбы народов.

Китаю принадлежит западная часть острова, восточная входит в городскую черту Хабаровска. С 2006 года российские власти предлагали осуществить несколько проектов развития территории, в 2018 году обсуждалось создание особой экономической зоны. В 2022-м со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова сообщалось о намерении российской стороны предложить КНР создать на острове Большой Уссурийский зону свободной торговли. Однако тогда ни одна из идей как совместного развития территории, так и развития российской части острова не была реализована.

Эрнест Филипповский, Хабаровск