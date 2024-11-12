В Анапе почтальона осудили за присвоение пенсий

Анапский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшей сотрудницы Почты России, обвиненной в присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В суде установлено, что с февраля по март 2015 года фигурантка, являясь почтальоном отделения связи «Гостагаевская», вносила ложные сведения в квитанции и подделывала подписи получателей. Таким образом, она похитила у граждан 488 тыс. руб. Почта России из собственных средств возместила денежные средства пенсионерам, которые обратились с заявлением о хищении у них пенсий, пособий и других выплат.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии с положениями статьи 51-й Конституции РФ.

Приговором суда ей назначено два года условно.

Лия Пацан