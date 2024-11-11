За два часа над приграничными регионами сбили три беспилотника

Сегодня, 11 ноября, с 15 до 17 часов средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской области и еще один — над Белгородской. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ночь на понедельник над Курской областью были сбиты 12 украинских беспилотников, еще один — над Белгородской. Еще по два БПЛА над этими регионами уничтожили вчерашним вечером. Днем над Курской областью средства ПВО сбили четыре украинских ракеты. Пострадавших и разрушений не было.

В соседней с приграничными областями Воронежской области сегодня утром после массового налета беспилотников повреждения получило промышленное предприятие в областном центре. Из местных жителей никто не пострадал. Также в Воронежской области днем на полтора часа объявляли авиационную опасность. Власти не сообщали о каких-либо связанных с этим происшествиях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж