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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на семью в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на семью с ребенком в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, региональный СКР начал процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомство обратилась жительница Екатеринбурга из-за непривлечения к ответственности владельца собаки бойцовской породы, которая напала на ее семью. По словам женщины, в октябре собака без намордника и поводка укусила ее за бедро и предплечья. Кроме того, пострадал ее муж, который держал их пятимесячную дочь.

«До настоящего времени обратившейся требуется лечение из-за глубокого повреждения ноги и образования обширной гематомы. Отмечается, что виновное лицо не установлено и наказания не понесло»,— добавили в СКР.

Представить доклад и возбудить уголовное дело должен и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о гибели девятилетнего мальчика из Талицы (Свердловская область). Началось расследование уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Виталий Красиков

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