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Бастрыкин потребовал доклад о гибели свердловского мальчика из-за падения в яму

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о гибели девятилетнего мальчика из Талицы (Свердловская область). Как сообщили в информационном центре ведомства, сейчас расследуется уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Глава СКР Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, девятилетний мальчик, находясь на улице, упал в неогороженную яму глубиной два метра, которую выкопали для проведения линии газопровода.

Александр Бастрыкин поручил Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Полина Хабарова

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