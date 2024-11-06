Бастрыкин потребовал доклад о гибели свердловского мальчика из-за падения в яму
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о гибели девятилетнего мальчика из Талицы (Свердловская область). Как сообщили в информационном центре ведомства, сейчас расследуется уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Глава СКР Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным следствия, девятилетний мальчик, находясь на улице, упал в неогороженную яму глубиной два метра, которую выкопали для проведения линии газопровода.
Александр Бастрыкин поручил Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.