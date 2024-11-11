Эмиратский инвестфонд ADIA покупает долю в разработчике Qlik за $1 млрд

Суверенный фонд Абу-Даби ADIA покупает долю в американском разработчике ПО для дата-аналитики Qlik у инвестфонда Thoma Bravo. Об этом компании сообщили сегодня, 11 ноября. О сумме сделки и размере доли не сообщается ничего, кроме того, что речь идет о «существенной миноритарной доле». Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, ADIA заплатит около $1 млрд при общей оценке Qlik в $10 млрд, то есть приобретет примерно 10% компании.

В заявлении компаний говорится, что консорциум других инвесторов также планирует приобрести долю в Qlik, детали не сообщаются. По данным FT, Thoma Bravo собирается продать значительную часть компании другим инвесторам. Он купил Qlik в 2016 году за $3 млрд, с тех пор капитализация компании выросла более чем втрое.

Это далеко не первая покупка доли в технологических и медиакомпаниях, совершенная ADIA в последние годы. Так, фонд участвовал в сделках по покупке разработчика антивируса McAfee за $14 млрд в 2021 году, подразделения по климатическим технологиям инженерной корпорации Emerson за $14 млрд в 2022 году и сети стационарной телефонной связи Telecom Italia за €22 млрд в текущем году.

Яна Рождественская