Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову до 25 декабря по делу о мошенничестве. Булгаков на заседании суда назвал обвинения в свой адрес страшной ошибкой и попросил освободить его из СИЗО под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать»,— передает слова Дмитрия Булгакова ТАСС.

Сегодня, 11 ноября, Мосгорсуд рассматривал апелляции на решения об аресте Дмитрия Булгакова, а также его бывшего однокурсника Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева. Суд признал законными постановления Басманного суда и отклонил апелляционные жалобы.

Дмитрия Булгакова арестовали в июле по делу о мошенничестве на сумму около 50 млн руб. (ч. 4. ст. 159 УК РФ). По версии следствия, через Геннадия Селезнева он привлек к исполнению контракта об оказании услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова компанию «Нева-Балт СПб», которая выполнила работы по завышенной стоимости. Фигуранты дела вину не признают. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В конце сентября Дмитрия Булгакова допросили по делу о махинациях с сухпайками.

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