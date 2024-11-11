WSJ: на Украине разобрали Кураховскую ТЭС для ремонта других станций

Власти Украины решили разобрать Кураховскую ТЭС для использования ее компонентов в ремонте других электростанций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Решение, как отмечает газета, продиктовано приближением холодов и необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По данным издания, демонтаж начался весной и к концу лета был почти завершен. Используя генераторы, трансформаторы и другие части Кураховской ТЭС, украинской ДТЭК удалось восстановить около 60% мощностей. При этом в компании заявили, что ТЭС будет восстановлена, когда позволят обстоятельства.

По данным западных СМИ, на Украине сильно повреждены все тепловые электростанции и 40% гидроэнергетической инфраструктуры. Издание Politico в начале ноября описывало наиболее пессимистичный сценарий для энергосистемы Украины грядущей зимой, отмечая, что в стране могут быть введены 20-часовые блэкауты.

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