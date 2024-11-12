На инженерные сети к гостиничному комплексу у «Миллениума» выделят 79 млн рублей

В Казани на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к гостиничному комплексу у моста «Миллениум» направят более 79 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках закупки предусмотрены земляные работы, изготовление и установка фильтра, благоустройство покрытий и т.д.

Заказчиком выступает Казанский «Водоканал». Источником финансирования станут собственные средства предприятия. Строительные работы должны выполнить в течение 30 дней с даты заявки. Письменную заявку можно подать до 31 декабря 2024 года.

Ранее проект строительства гостиничного комплекса, апартаментов и офисов рядом с мостом «Миллениум» получил положительное заключение. Объект построили к саммиту БРИКС в Казани. Он состоит из 5 зданий, 2 из них возвели по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Диана Соловьёва