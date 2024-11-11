Ущерб от пожаров в УрФО в 2024 году составил 912,7 млн рублей

За 2024 год на территории Уральского федерального округа (УрФО) произошло 746 лесных пожаров на общей площади 13,78 тыс. га. Ущерб от них составил 912,7 млн руб., что почти на 3 млрд руб. ниже показателя 2023 года, сообщил на пресс-конференции врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2024 год на территории УрФО произошло 746 лесных пожаров на общей площади 13,78 тыс. га

Фото: Константин Куцылло, Коммерсантъ За 2024 год на территории УрФО произошло 746 лесных пожаров на общей площади 13,78 тыс. га

Фото: Константин Куцылло, Коммерсантъ

По его господина Куплевацкого, за год количество лесных пожаров на территории округа снизилось на 2,5 тыс., площадь уменьшилась на 500 тыс. га. Существеннее всего число пожаров снизилось за год в Курганской (с 323 в 2023 году до 37 в 2024 году), Свердловской (с 1031 до 183), в Челябинской (с 701 до 55) областях.

«В этом году ситуация с пожарами была стабильной, поэтому помощь в тушении со стороны практически не понадобилась. Был период, когда 45 лесных пожарных из Свердловской и Тюменской областей помогали парашютистам-десантникам Ханты-Мансийского автономного округа. Но, в основном, Урал отправлял сотрудников наших авиабаз — это около 200 человек — на помощь Якутии и Забайкальскому краю»,— прокомментировал Сергей Куплевацкий.

По его данным, большая часть пожаров в УрФО (59% от общего числа лесных пожаров) произошла из-за гроз. Еще 31% лесных пожаров произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности населением.

Анастасия Таначева