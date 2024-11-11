Путин обсудил с главой Северной Осетии дефицит яблок

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Они обсудили социально-экономическое развитие региона, в том числе строительство терминала аэропорта во Владикавказе и транспортную реформу. Отдельное внимание президент уделил дефициту яблок.

В разговоре с президентом господин Меняйло отметил, что Северная Осетия выполнила поручение президента по развитию в регионе отраслей экономики. В качестве примера результатов работы глава региона привел яблоневый сад размером 1,5 тыс. га, который на данный момент является крупнейшим в южной части России.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться»,— сказал президент. В ответ господин Меняйло отметил, что в 2023 году в Северной Осетии из-за дефицита впервые посадили груши.

Летом текущего года Россия нарастила импорт яблок, сообщали в Россельхознадзоре. В июне в Россию было ввезено 42 тыс. тонн яблок — в 1,8 раза больше, чем в июне 2023 года (23,3 тыс. тонн). В том же месяце зампред правления ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов исключал вероятность дефицита яблок в стране. По последним данным Росстата, яблоки в рознице с начала года выросли в цене на 12,8%, за неделю с 29 октября по 8 ноября — на 0,8%.