ХК «Автомобилист» обыграл «Адмирал» по буллитам во Владивостоке

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил владивостокский «Адмирал» в 24 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 3:4 Б (2:1;0:1;1:1;0:0). Для уральской команды это шестая победа подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский. У «Адмирала» отличились: Егор Петухов, Павел Шэн, Степан Старков. Решающий буллит забросил нападающий «Автомобилиста» Семен Кизимов.

После 24 игр у «Автомобилиста» 34 очка, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Адмирала» 28 очков, команда осталась на пятой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил «Амур». Игра проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 2:3 (1:1;0:1;1:1).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 16 ноября сыграет с «Адмиралом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков