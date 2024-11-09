ХК «Автомобилист» обыграл «Амур» в Хабаровске

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил хабаровский «Амур» в 23 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 2:3 (1:1;0:1;1:1). Для уральской команды это пятая победа подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Семен Кизимов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов. У «Амура» отличились Евгений Грачев и Алекс Гальченюк.

После 23 игр у «Автомобилиста» 32 очка, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Амура» 13 очков, команда осталась на последней, 12 строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил казахстанский «Барыс». Игра проходила в Астане (Казахстан) и закончилась со счетом 1:3 (1:0;0:0;0:3).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 11 ноября сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.

Виталий Красиков