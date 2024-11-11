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Коммерсантъ FM
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Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за ограбление 12 отделений банков

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам и десяти месяцам колонии строгого режима 45-летнего местного жителя за разбойные нападения на 12 отделений банков, где он похитил более 39,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным суда, в период с 2015 по 2023 год житель Екатеринбурга приходил в отделения банков и, угрожая сотрудникам «предметом, схожим на пистолет», заставлял открывать хранилище или отдавать деньги из кассы. Для конспирации он надевал очки и маску. Кроме того, нападавший отращивал бороду, а после преступления сбривал.

В марте 2023 года его задержали. Мужчина признан виновным по ч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).

Полина Хабарова, Екатеринбург

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