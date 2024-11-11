«Трактор» обыграл «Амур» в гостевом матче со счетом 4:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в гостевом матче хабаровский «Амур». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «черно-белых».

Из челябинской команды шайбами отличились Никита Тертышный, Александр Кадейкин, Семен Дер-Аргучинцев и Андрей Светлаков, забивший финальный гол. Из «Амура» дубль оформил Алекс Гальченюк, еще одно очко заработал Вячеслав Грецкий.

«Трактор» продолжает занимать лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 37 очками. Следующий матч команды состоится 13 ноября в Магнитогорске с местным «Металлургом».